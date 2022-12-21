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長實87億奪啟德住宅地  每呎地價僅6138元重返8年前水平

第四季最大規模的住宅官地、啟德第2A區4號地盤、5(B)號地盤及10號地皮，由長實（1113）以87.03億元中標，以可建樓面141.8萬元計，每方呎樓面地價僅6138元，不僅較市場估值下限8000元低逾23%，相關地價更重返8年前價位、即會德豐於2014年5月以25.2億元、每方呎樓面地價6101元投得的啟德第1H區3號地皮，即現時已完成發展的住宅項目OASIS KAI TAK。

上述中標地皮，為長實今年第4個中標項目，該集團今年3月以59.96億元、每方呎樓面地價11,382元中標市建局土瓜灣鴻福街、啟明街、榮光街「四合一」重建項目；今年10月以46.01億元、每方呎樓面地價3522元中標屯門青山公路大欖段住宅官地。此外，長實亦於上周，以11.61億元中標市建局賢居里項目，每方呎樓面地價9554元，亦屬市場估值下限。

連同今日中標的項目，4個項目共涉資約204.63億元。

資料顯示，地皮位於前北面停機坪用地，地皮面積約21.44萬方呎，原屬商業地，現時改作住宅用地，是該區首幅由商業轉住宅的官地，預計可建1750伙住宅單位。

另外，項目住宅單位設限呎條款，實用面積不少於280方呎。中標者須在地盤右方，修建一處公眾休憩用地，以及在地盤內鋪設多段24小時開放的公眾通道。同時，賣方亦須負責興建一段一層地下購物街，並在地盤5處指定位置，預留地方並負責修築接駁口以連接地下街、港鐵宋皇臺站及毗鄰發展項目等。

市場估計，地皮估值約113億至170.2億元，預計每方呎樓面地價約8000至1.2萬元。

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