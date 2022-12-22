moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

屯門市廣場上半月生意額升12% 「新鮮生活」首進駐新界西

剛過去的世界盃加上聖誕氣氛下，商場生意額有所回升。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下屯門市廣場本月上半個月無論人流生意額，均較上同期錄得不俗升幅，分別為8%及12%，其中服裝、禮品及餐飲行業升幅尤其明顯。集團預計，暢旺市道會得以延續，料冬至及聖誕假期人流及生意額將分別上升10%及15%。

明年3月進駐藍灣廣場

她又稱，隨著政府防疫措施進一步放寬及聖誕氣氛越趨濃厚，市民購物及外出用膳意欲旺盛，加上屯門市廣場多間新食肆進駐，為顧客帶來更多選擇及新鮮感，商場旗下不少餐廳在冬至訂座率已達 8 至 9 成。此外，信和集團近年亦積極引入有潛質的商戶，其中佔地近2萬方呎的「TASTE x FRESH 新鮮生活」概念超市，為品牌於新界西的首間分店，除了在屯門市廣場外，更會於明年3月將版圖擴展至小西灣藍灣廣場。

另外，由即日起至明年1月2 日，屯門市廣場正舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅 START」聖誕活動，當中包括7米高的超巨型皮卡丘以萌爆形象跟大家會面，帶領粉絲認識三隻Pokémon – 新葉喵、呆火鱷和潤水鴨，更有機會邂逅傳說級 Pokémon「故勒頓」及「密勒頓」，場內亦有「Pokémon 冬日商品店」，部份貨品更是日本限定貨品。

其他報道

貝沙灣4房雙套連車位月租9.1萬 呎租52元

荃威兩房368萬易手 17年升值近三倍

本月新盤取消交易或撻訂增至40宗 柏傲莊III佔八成

白居二客577萬購尚翠苑2房戶 5年升1倍

樂悠居一房488萬易手 業主料損手16%離場

碧海藍天海景兩房857萬沽 18年帳賺1.5倍 

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款