剛過去的世界盃加上聖誕氣氛下，商場生意額有所回升。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下屯門市廣場本月上半個月無論人流生意額，均較上同期錄得不俗升幅，分別為8%及12%，其中服裝、禮品及餐飲行業升幅尤其明顯。集團預計，暢旺市道會得以延續，料冬至及聖誕假期人流及生意額將分別上升10%及15%。
她又稱，隨著政府防疫措施進一步放寬及聖誕氣氛越趨濃厚，市民購物及外出用膳意欲旺盛，加上屯門市廣場多間新食肆進駐，為顧客帶來更多選擇及新鮮感，商場旗下不少餐廳在冬至訂座率已達 8 至 9 成。此外，信和集團近年亦積極引入有潛質的商戶，其中佔地近2萬方呎的「TASTE x FRESH 新鮮生活」概念超市，為品牌於新界西的首間分店，除了在屯門市廣場外，更會於明年3月將版圖擴展至小西灣藍灣廣場。
另外，由即日起至明年1月2 日，屯門市廣場正舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅 START」聖誕活動，當中包括7米高的超巨型皮卡丘以萌爆形象跟大家會面，帶領粉絲認識三隻Pokémon – 新葉喵、呆火鱷和潤水鴨，更有機會邂逅傳說級 Pokémon「故勒頓」及「密勒頓」，場內亦有「Pokémon 冬日商品店」，部份貨品更是日本限定貨品。
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