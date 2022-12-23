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即時地產新聞

呂麗君20萬租SHOUSON PEAK洋房

雖然正值年底租務淡季，但近日市場卻錄得多宗大額租務成交。其中華置（0127）大股東「大劉」劉鑾雄的昔日「紅顏知己」呂麗君（現稱呂姵霖），最新以月租20萬元租用南區洋房項目SHOUSON PEAK，與「歌神」陳奕迅一家為鄰。

呎租68元 租約期27個月

資料顯示，上述SHOUSON PEAK洋房，實用面積2957方呎，3房間隔，連640方呎平台及539方呎花園，上月底以20萬元租出，實用呎租約68元，租客以呂姵霖作登記，與「大劉」劉鑾雄「舊愛」呂麗君現時名字相同，料為同一人，租約為期27個月，由本月初至2025年2月底。

據代理稱，該洋房目前租金與市價相若。不過，業主於2011年以2.05億元一手購入，未連使費計，租金回報仍不足1.2厘。

呂麗君2014年與劉鑾雄分手後，有指曾居住於渣甸山白建時道及山頂白加道大屋，她近年亦多次入市新盤物業，包括2016年公布「分訊」前，以2.883億元向恒隆地產（0101）購入跑馬地藍塘道39號一幢洋房，實用面積4571方呎，實呎6.3萬元。去年路勁（1098）及港鐵（0066）等推售黃竹坑港島南岸1期晉環，呂麗君亦先後以約1.4億元連購4伙，且全需支付樓價15%雙倍印花稅。

KADOORIA複式4房19萬租出

另一方面，市區豪宅特色戶錄高價租賃成交，消息指出，何文田KADOORIA嘉道理道單號頂層複式戶，實用3162方呎，4房間隔，連131方呎平台及1588方呎天台，最新以19萬元租出，創屋苑新高，實用呎租約60元。業主2019年約1.94億元一手購入，租金回報亦不足1.2厘。

美聯分行首席聯席區域經理唐美珍表示，薄扶林貝沙灣6期8A座一個低層B室，實用1741方呎，4房雙套連工人套房間隔，享海景，獲同區客以月租9.1萬元連車位承租，實用呎租52.3元。業主2007年4月約2485萬元購入，租金回報約4.4厘。

美聯高級區域經理周永業稱，筲箕灣香島5座中層B室，實用1055方呎，3房1套連儲物房，以月租3.8萬元獲承租，實用呎租36元。業主2017年12月約2498.5萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

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