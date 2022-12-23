資料顯示，項目總佔地約1.93萬方呎，部份屬農地用途，其中丈量約份328第1800號地段，地盤面積約7,000方呎，現址建有一幢一層高別墅，分為東西兩翼，總實用面積約2,092方呎，物業於嶼南道設有獨立車路入口，而物業私人花園位置更設有獨立出入口直駁至塘福海灘，別墅外面設有有蓋及露天車位。資料顯示，該物業由渣打銀行於1973年以79萬元購入，及後轉讓至渣打(香港)持有，物業最新成交價較49年前帳面升值4121萬元或52倍。

事實上，順豐控股相關人士，疫情後曾於2020年底以逾4.9億元連購新地（0016）東半山司徒拔道超級豪宅CENTRAL PEAK三伙，其中Alpex II座5樓Manor A室，實用2104方呎，連兩個車位以1.88億元購入，實呎89354元，登記買家為正是鄧麗貞。

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