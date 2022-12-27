呼籲政府重開投資移民

黃建業續稱，明年首季極可能是本港樓市的轉捩點，雖然通關已近，整體利好香港，但通關既吸引內地人來港買樓，亦可令部份滯留內地的業主能夠來港放賣手持物業，以套現資金周轉，或抵銷通關部份動力，購買力消耗後未得補充，樓市或回歸沉寂，買賣雙方料觀望2月份《財政預算案》。黃相信，《財政預算案》會是通關外，本港樓市的另一重要關口，他呼籲政府重新開放投資移民，並縮減取得永久居民身份證的年期，由原來7年減至3年，又或提出更多稅務或居留優惠。樓市方面，撤辣刻不容緩，建議政府放寬按揭措施，2,000萬元以下物業可借9成；調高至500萬元或以下物業只需付100元印花稅，幫助更多上車人士，並把將15%的新住宅印花稅稅率回復至雙倍印花稅。

他又指，在息口高企、移民高峰、成交低、樓價低等「四高四低」夾擊下，今年代理行業正飽受「四高四低」的因素夾擊，代理行業仍然挑戰重重，相信明年1月份農曆新年前會有更多代理失業，更多分行將關門結業。