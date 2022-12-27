十大屋苑中，以荔枝角美孚新邨最旺，中原分區營業經理馮健平表示，利好消息下，部份買家加快入市步伐，美孚新邨4天假期錄10宗成交，其中周末錄5宗，包括百老匯街89號低層B室，實用914方呎，3房1套間隔，望內園景，以920萬元沽出，實呎10066元，屋苑本月至今暫錄約34宗成交。中原地產高級分行經理莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城過去周末兩日錄3宗成交(前周末為零成交)，而4天長假期則錄8宗，其中漢宮閣高層 F室，實用面積723方呎，3房間隔，以1230萬元易手，實呎17012元。屋苑12月暫錄約19宗成交，平均實呎約16214元水平。

另據美聯分行統計，今年最後一個周末，適逢聖誕節12月24日至25日，十大屋苑錄得約18宗成交，創出18個周末新高，並按周續升約38.5%。以聖誕4天長假計，十大屋苑錄約32宗成交，較去年聖誕節3天計17宗上升近九成。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，臨近年底，經歷3年的防疫措施開始放寬，短期內中港兩地可望有序通關，無需因防疫隔離，屆時人流、物流、錢流將會上升，從而有利本港經濟盡快復常，對因過去疫情及美國持續加息等負面因素影響，無疑可為樓市重新注入動力，相信是對聖誕節的一份「大賀禮」，帶動不少二手屋苑睇樓量活躍。