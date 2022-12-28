此外，8大商場亦將於新春期間設有最高消費賞活動，推廣期內累積合資格消費最高的會員，更可獲贈名貴鑽飾或名牌高級按摩椅等豐富禮品。農曆新年將至，屯門市廣場更會舉辦佔地達4,000呎的「新春禮品及食品展」，匯聚過百品牌，而奧海城亦會打造一個佔地達3,000呎的「新春食品及年花展」，匯聚逾60個品牌，當中包括名貴海味禮盒、茗茶套裝及各地名酒等，吸引顧客前來辦年貨送禮。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，因應政府正積極研究通關及進一步放寛防疫措施，信和集團商場特意推出多項獎賞及新春活動吸引旅客，帶動銷情，加上新春是傳統的零售市場旺季，市民及短途如東南亞、內地旅客均忙著辦年貨送禮，相信化妝品、珠寶金飾及電訊商戶生意會尤其受惠，而疫下市民更注重及追求健康，相信保健產品亦會尤其暢銷，因此集團商場亦會與保健護理商戶緊密溝通。另外集團亦會與餐飲業及戲院租戶緊密聯繫，推出香港特色美食配以受歡迎的電影，迎接旅客來港。

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