所謂四高，一是疫情高峰，第五波疫情感染人數新高，收緊社交距離防疫措施，影響物業交投甚至一度停頓。二是息口高企，踏入加息周期，股債波動，打擊投資意欲。三是移民高峰 ，過去一年本港人口減少12萬人。第四高則是租金高昂，業主減租幅度少，部份沒有減租，未能與代理行業共渡時艱。

至於四低，第一是成交低–受疫情、經濟、辣招及苛刻的按揭條款影響，香港整體物業註冊量「插水」創32年新低，住宅物業買賣成交量急跌約40%，有機會創自1996年以來的27年新低。第二是金額低，整體物業註冊金額創6年新低。第三新盤低 ，一手成交量低，按年跌45%，全年不足萬宗。第四低則是樓價低，創22年來最大年度跌幅，重返5年半前水平。

不過有趣的是，美聯的股價在10月低見0.49元，本月曾攀升至0.78元，由最低位回升接近6成，筆者相信原因之一是裁員和削分行，可減經營開支，而炒股炒憧憬，巿場預計2023年初樓巿因累積購買力會出現小陽春，代理能在輕身上路而生意回升的話，業績便會大有改善，股價也率先反映。

陸振球

明報投資及地產版主編

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