moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

【陸振球專欄】美聯面對四高四低夾擊 股價反低位急彈六成

美聯物業（1200）主席黃建業發表回顧今年樓巿表現文章，指代理面對「四高」及「四低」的夾擊，出現裁員潮及經營困局。

所謂四高，一是疫情高峰，第五波疫情感染人數新高，收緊社交距離防疫措施，影響物業交投甚至一度停頓。二是息口高企，踏入加息周期，股債波動，打擊投資意欲。三是移民高峰 ，過去一年本港人口減少12萬人。第四高則是租金高昂，業主減租幅度少，部份沒有減租，未能與代理行業共渡時艱。

至於四低，第一是成交低–受疫情、經濟、辣招及苛刻的按揭條款影響，香港整體物業註冊量「插水」創32年新低，住宅物業買賣成交量急跌約40%，有機會創自1996年以來的27年新低。第二是金額低，整體物業註冊金額創6年新低。第三新盤低 ，一手成交量低，按年跌45%，全年不足萬宗。第四低則是樓價低，創22年來最大年度跌幅，重返5年半前水平。

不過有趣的是，美聯的股價在10月低見0.49元，本月曾攀升至0.78元，由最低位回升接近6成，筆者相信原因之一是裁員和削分行，可減經營開支，而炒股炒憧憬，巿場預計2023年初樓巿因累積購買力會出現小陽春，代理能在輕身上路而生意回升的話，業績便會大有改善，股價也率先反映。

陸振球

明報投資及地產版主編

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款