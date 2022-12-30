明報記者 容婌維

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，政府取消限聚令，以及實施其他社交距離措施後利好樓市，利奧坊．壹隅昨日旋即錄10宗一手成交，單日吸金7488.76萬元，當中6伙由同一組買家購入。利奧坊．壹隅今年中起推出，樓花期尚餘約17個月，項目迄今售出約252伙，佔全盤614伙約41%，套現約16.4億元。

長線投資 不排除作員工宿舍

代理消息指出，上述大手客斥資逾5100萬元購入利奧坊．壹隅6伙，相關成交單位分佈於項目1座21至25樓，實用面積由267方呎至447方呎，分別為1房及2房間隔，成交價由625.38萬元至1120.29萬元，成交呎價23,422元至25,728元。此外，市場消息稱，該名大手客亦入市樓花期尚餘約3個月的瓏碧，共斥資2273.3萬元購入瓏碧19樓G室及20樓G室，兩伙均屬實用414方呎2房戶、望九龍仔公園，成交價分別為1132.2萬元及1141.1萬元，實呎27,348元及27,563元。瓏碧至今累售33伙，佔全盤190伙約17%，套現逾2.7億元。

韓家輝：放寬防疫措施利好樓市

據悉，該名大手客為長期居於內地的商人，屬持有香港身分證的新香港人，市場預計是次購入單位用作長線投資，亦不排除用作職員宿舍。由於本身已持有本港物業，是次非以首置名義入市，是次入市斥資7382.55萬元購入8個單位，須繳付相等於樓價15%的辣稅，料涉及1107.4萬元稅款。

利奧坊‧壹隅昨單日沽10伙

在內地放寬疫情防控及通關消息帶下，新盤市場本月不乏大手客入市個案。其中最矚目為信置（0083）旗下、已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，上周獲一組大手客，斥資約1.99億元連購兩伙分層單位，分別作價1.1億元及8900萬元，呎價分別為5.14萬元及4.83萬元。

此外，信置伙拍會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，亦於本月上旬獲大手客連購兩伙，成交價分別為1253.9萬及1878萬元，單日吸金逾3131萬元，實呎分別為2.55萬及2.36萬元。