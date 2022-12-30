moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

通關在即 新港人7300萬連掃利奧坊瓏碧8伙 另付逾千萬辣稅入市

【明報專訊】通關在即，本港昨日起放寬大部分防疫措施，新盤市場交投隨即反彈之餘，更有大手客掃入恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅及碧桂園（2007）九龍城瓏碧共8伙單位，涉資逾7300萬元。據悉，該名買家為新香港人，本身在港已持有物業，意味是次入市須繳付15%辣稅，涉及逾千萬元，屬近期新盤市場罕見的大手入市個案。

明報記者 容婌維

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，政府取消限聚令，以及實施其他社交距離措施後利好樓市，利奧坊．壹隅昨日旋即錄10宗一手成交，單日吸金7488.76萬元，當中6伙由同一組買家購入。利奧坊．壹隅今年中起推出，樓花期尚餘約17個月，項目迄今售出約252伙，佔全盤614伙約41%，套現約16.4億元。

長線投資 不排除作員工宿舍

代理消息指出，上述大手客斥資逾5100萬元購入利奧坊．壹隅6伙，相關成交單位分佈於項目1座21至25樓，實用面積由267方呎至447方呎，分別為1房及2房間隔，成交價由625.38萬元至1120.29萬元，成交呎價23,422元至25,728元。此外，市場消息稱，該名大手客亦入市樓花期尚餘約3個月的瓏碧，共斥資2273.3萬元購入瓏碧19樓G室及20樓G室，兩伙均屬實用414方呎2房戶、望九龍仔公園，成交價分別為1132.2萬元及1141.1萬元，實呎27,348元及27,563元。瓏碧至今累售33伙，佔全盤190伙約17%，套現逾2.7億元。

韓家輝：放寬防疫措施利好樓市

據悉，該名大手客為長期居於內地的商人，屬持有香港身分證的新香港人，市場預計是次購入單位用作長線投資，亦不排除用作職員宿舍。由於本身已持有本港物業，是次非以首置名義入市，是次入市斥資7382.55萬元購入8個單位，須繳付相等於樓價15%的辣稅，料涉及1107.4萬元稅款。

利奧坊‧壹隅昨單日沽10伙

在內地放寬疫情防控及通關消息帶下，新盤市場本月不乏大手客入市個案。其中最矚目為信置（0083）旗下、已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，上周獲一組大手客，斥資約1.99億元連購兩伙分層單位，分別作價1.1億元及8900萬元，呎價分別為5.14萬元及4.83萬元。

此外，信置伙拍會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，亦於本月上旬獲大手客連購兩伙，成交價分別為1253.9萬及1878萬元，單日吸金逾3131萬元，實呎分別為2.55萬及2.36萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款