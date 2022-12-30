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即時地產新聞

今年全年CCL累跌15% 續倒退至2017年中水平

2022年即將完結，受疫情反覆及多項外圍政經因素影響，本港樓價今年下半年持續呈跌勢；具體反映12月5日至11日市況的中原城市領先指數CCL，最新報156.77點，按周升0.26%，指數仍處於2017年5月水平，相對CCL本身歷史高位191.34點，累跌18.07%。事實上，今年全年CCL累跌15.05%，跌幅主要集中於第三季(跌6.62%)、及第四季(跌7.43%)，樓價兩季累跌13.55%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，數據反映自6月美國首次擴大加息幅度至0.75厘後，本港樓價跌勢加快。踏入12月，市場充斥美國放慢加息步伐的消息，樓價跌幅收窄，CCL在12月僅跌1.5%；而上述利好因素對樓市的影響，將於2023年1月下旬公佈的CCL反映。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass最新報156.31點，按周升0.31%，繼續處於2017年4月水平；CCL(中小型單位)報154.74點，按周升0.25%，續處2017年4月水平。

另CCL(大型單位)報166.66點，按周升0.33%，處2018年2月水平。

四大分區方面，新界東CCL Mass報170.01點，按周升1.29%，處2017年10月水平；新界西CCL Mass報145.42點，重返2017年9月水平，按周跌0.77%，連跌2周共0.83%。

至於市區，九龍CCL Mass報150.78點，按周升0.63%，處2017年4月水平；港島CCL Mass報155.90點，按周升0.19%，處2017年1月水平。

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