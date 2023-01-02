餐飲方面，受惠於一系列防疫措施取消，年尾婚宴、商務及親友聚會大幅恢復，除夕夜不少食肆將延長服務時間。有西式餐廳表示，政府宣佈優化防疫措施消息出台後，預訂情況比去年多五成。不少酒樓餐廳已一早滿座，平均做2至3輪生意，除夕日生意按年升幅超過5成。

馮氏續說，總結去年第四季(10月至12月)，商場人流及生意較第三季錄得雙位數增長，隨著香港與內地通關在即，又適逢農曆新年消費需求大，新地十五大商場聯手推出逾1,000萬元消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台新增旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，包括美容護膚品禮品回贈、影音產品購物券及低至半價折扣優惠等。

另又推出「回港禮遇」向入境旅客派發百萬元電子購物優惠券，大送10萬份歡迎禮品包，內有100元電子美食優惠券、消毒搓手液及購物袋，商場亦將與多個策略性夥伴緊密合作包括內地流行網絡媒體、銀行、社交平台、旅遊app等吸納更多旅客蒞臨商場消費購物，冀能進一步刺激人流生意。配合商場新年特色節日裝飾及創意科技互動遊戲、豐富購物獎賞、大型倒數活動等， 預料新春零售表現理想。