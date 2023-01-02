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新地15大商場元旦假營業額升兩成 推「回港禮遇」吸遊客

隨著多項檢疫措施取消及通關在即，市面消費氣氛暢旺，新地（0016）執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，加上多項社交距離措施取消下，對零售及餐飲業帶來支持，今年大除夕元旦碰巧周末，不少市民出外開心迎接新一年的來臨，令節日氣氛更熾熱，於除夕日連元旦假期3天(12月31日至 1月2日) ，新地15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，生意及人流較去年同期升20%，當中以餐飲、電子影音及娛樂表現最為理想。

餐飲方面，受惠於一系列防疫措施取消，年尾婚宴、商務及親友聚會大幅恢復，除夕夜不少食肆將延長服務時間。有西式餐廳表示，政府宣佈優化防疫措施消息出台後，預訂情況比去年多五成。不少酒樓餐廳已一早滿座，平均做2至3輪生意，除夕日生意按年升幅超過5成。

馮氏續說，總結去年第四季(10月至12月)，商場人流及生意較第三季錄得雙位數增長，隨著香港與內地通關在即，又適逢農曆新年消費需求大，新地十五大商場聯手推出逾1,000萬元消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台新增旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，包括美容護膚品禮品回贈、影音產品購物券及低至半價折扣優惠等。

另又推出「回港禮遇」向入境旅客派發百萬元電子購物優惠券，大送10萬份歡迎禮品包，內有100元電子美食優惠券、消毒搓手液及購物袋，商場亦將與多個策略性夥伴緊密合作包括內地流行網絡媒體、銀行、社交平台、旅遊app等吸納更多旅客蒞臨商場消費購物，冀能進一步刺激人流生意。配合商場新年特色節日裝飾及創意科技互動遊戲、豐富購物獎賞、大型倒數活動等， 預料新春零售表現理想。

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