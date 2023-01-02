據中原地產統計，十大指標屋苑剛過去周末錄得27宗成交(2022年12月31日及2023年1月1日)，按周升58.8%，創9個月新高，連同今日3天新年假期，則共錄約31宗成交，創2011年後新年長假期成交新高，期內僅鴨脷洲海怡半島零成交。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，內地與香港通關、防疫措施放寬、美國加息放緩等好消息出台，樓市現報復式反彈，加上早前樓價已錄一定跌幅，買家趁農曆新年樓價反彈前，加快入市步伐，業主只要比樓價高位低15至20%放售即可獲承接，料樓市小陽春已成雛型。

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城過去周末錄得3宗成交，與前周末一樣，其中寶山閣中層G室，實用691方呎3房間隔，望街景及校園景，原業主去年8月開價1199萬元，現大減219萬元或18%，以980萬元易手、實呎14,182元；原業主2010年11月以630萬元入市，帳面獲利350萬元或56%。

中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊過去周末錄得5宗成交，為過去2個月最旺周末，其中景湖居4座高層E室，實用446方呎2房間隔，議價後以445萬元易手、實呎9978元；原業主早於1995年6月以134.6萬元入市，帳面獲利310.4萬元或2.3倍。