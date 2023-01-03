MetaGreen首階段落成之項目，涵蓋酒店、商場、藝術公園、以及綠色表演空間，其中富豪酒店是The Sandbox 首個綠色都市內的環保酒店，擁360度綠色都市美景，酒店設有總統套房及多個豪華客房、酒吧、戶外餐廳、瑜伽休閒區等設施，並以風能發電驅動供冷系統，實踐環保概念。各個體驗區均設有不同主題的綠色生活體驗遊戲，由1月12日至2 月28日期間，用戶可登入MetaGreen，完成所有指定任務後，即有機會以邊玩邊賺（Play-and-Earn），贏取 The Sandbox 獎池高達 50,000的SAND 幣。

The Sandbox 的營運總監和聯合創辦人 Sebastien Borget則指，Metaverse 是創新技術及人際互動上的一場革命，通過 ESG舉措可產生積極影響，推動綠色生態系統的發展。富豪酒店集團在 MetaGreen 建設首個綠色都市，為元宇宙中更多以環保為主題的項目建立創新的先例，將引領各地大型品牌和企業的響應。未來，我們希望鼓勵更多以 ESG 主題相關項目的進駐，以促進The Sandbox的環保及可持續發展。

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