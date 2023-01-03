moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

富豪酒店打造首個虛擬綠色都市MetaGreen

富豪酒店（0078）早前於Animoca Brands 旗下的The Sandbox Mega City 2，購入一塊虛擬土地，建設首個綠色都市MetaGreen；該公司指，有關項目之首階段將於1月12日面世，並邀得恒生銀行（0011）、大華銀行(香港)、City Super 集團 、以及南豐紗廠多個戰略伙伴，為MetaGreen 揭開序幕。富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文表示，富豪酒店集團與戰略合作夥伴，協力創建一個強大環保生態系統，以啟發消費者和企業，支持去碳化及在行為上的改變；MetaGreen 是一個漸進式綠色運動平台，讓用戶身歷其境，在寓教於樂的體驗中得到線上線下的獎賞，同時鼓勵大眾在元宇宙及現實生活中實踐綠色生活。

MetaGreen首階段落成之項目，涵蓋酒店、商場、藝術公園、以及綠色表演空間，其中富豪酒店是The Sandbox 首個綠色都市內的環保酒店，擁360度綠色都市美景，酒店設有總統套房及多個豪華客房、酒吧、戶外餐廳、瑜伽休閒區等設施，並以風能發電驅動供冷系統，實踐環保概念。各個體驗區均設有不同主題的綠色生活體驗遊戲，由1月12日至2 月28日期間，用戶可登入MetaGreen，完成所有指定任務後，即有機會以邊玩邊賺（Play-and-Earn），贏取 The Sandbox 獎池高達 50,000的SAND 幣。

The Sandbox 的營運總監和聯合創辦人 Sebastien Borget則指，Metaverse 是創新技術及人際互動上的一場革命，通過 ESG舉措可產生積極影響，推動綠色生態系統的發展。富豪酒店集團在 MetaGreen 建設首個綠色都市，為元宇宙中更多以環保為主題的項目建立創新的先例，將引領各地大型品牌和企業的響應。未來，我們希望鼓勵更多以 ESG 主題相關項目的進駐，以促進The Sandbox的環保及可持續發展。

其他報道

第一城中層3房828萬易手 賣平同類低層戶6%

利奧坊．壹隅連沽5伙套現3500萬 新香港人大手客加購3伙

珀麗灣今年暫2宗成交 2房15年升值逾倍 

迎海系列今年暫錄2宗成交 1房呎售1.67萬 

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款