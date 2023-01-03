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港島睦誠道4號逾8成業權標售 意向價5億

去年本港樓市調整，個別業主調低叫價以放售重建項目；韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國指，渣甸山睦誠道4號，當中83.33%業權，以現狀交吉於市場上標售，截標日期為2月23日，業主意向價5億元。上述物業全幢共六伙，地盤面積約13,109方呎，目前規劃為「住宅(丙類)2」用途，最高地積比率為0.75倍。

許偉國表示，睦誠道4號曾於數年前以意向價8億元標售，惟最終收回(當時為全幢100%業權)。如今業主以聯合招標形式出售，更因應目前整體樓市氛圍，較數年前偏淡及樓價較歷史高峰時回落約15%等因素，故此將意向價下調約三成以吸引發展商，投資者或用家入標競投。

值得一提是，由於是次標售的業權份數逾八成，買家可透過私人協商或強拍途徑，購入餘下的單位以整合業權，預料整個地段的總收購成本約6億元，以可重建樓面約9,832方呎計，每方呎樓面地價約6萬元。

若比較2020年軒德蓀道6號屋易手的樓面呎價8.34萬元，反映目前意向呎價已有折讓。另買家整合業權後，可策劃重建為2幢實用面積各約5,000方呎的獨立別墅、連佔地約4,000方呎的花園及泳池等設施，估計物業落成後每方呎叫價可逾12萬元。

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