許偉國表示，睦誠道4號曾於數年前以意向價8億元標售，惟最終收回(當時為全幢100%業權)。如今業主以聯合招標形式出售，更因應目前整體樓市氛圍，較數年前偏淡及樓價較歷史高峰時回落約15%等因素，故此將意向價下調約三成以吸引發展商，投資者或用家入標競投。

值得一提是，由於是次標售的業權份數逾八成，買家可透過私人協商或強拍途徑，購入餘下的單位以整合業權，預料整個地段的總收購成本約6億元，以可重建樓面約9,832方呎計，每方呎樓面地價約6萬元。

若比較2020年軒德蓀道6號屋易手的樓面呎價8.34萬元，反映目前意向呎價已有折讓。另買家整合業權後，可策劃重建為2幢實用面積各約5,000方呎的獨立別墅、連佔地約4,000方呎的花園及泳池等設施，估計物業落成後每方呎叫價可逾12萬元。

其他報道

嘉湖3房移民盤565萬沽 13年帳賺2.5倍

第一城中層3房828萬易手 賣平同類低層戶6%

利奧坊．壹隅連沽5伙套現3500萬 新香港人大手客加購3伙

珀麗灣今年暫2宗成交 2房15年升值逾倍

迎海系列今年暫錄2宗成交 1房呎售1.67萬