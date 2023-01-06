綜合美聯資料，全港35個大型屋苑過去一周(2022年12月26日至2023年1月1日)，合共錄得109宗成交，為自去年4月中旬後，首度重上100宗以上水平，按周升約31.3%，連升2星期，並創逾8個月新高；隨首階段通關細節落實，可促進兩地交流，為本港帶來久違的「北水」，住宅物業成交有望進一步反彈。布續指，隨樓市轉旺，美聯在人手優化計劃暫告一段落，計劃招聘200人，當中佔約50名為「通關專員」隊伍；惟舖位方面，租金不合理或資源重疊分行仍然會繼續進行重整，而在具戰略價值據點則仍會保留及整固。

另美聯集團執行董事兼中國部行政總裁張錦成表示，內地買家對港樓興趣一直濃厚；根據美聯數據綜合土地註冊處資料，去年首10個月，內地買家(以姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家於香港樓市一手私宅註冊量，比率錄約10.6%，較2021全年約13.2%有所回落，主因是去年內地買家、新香港人心儀區域(如啟德、黃竹坑站、南昌站、將軍澳等)的全新盤減少所致，部分內地買家轉戰二手市場。

另去年首10個月內地買家(以姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家，於香港樓市二手住宅註冊量比率約8.2%，較2021年全年約7.2%增加1個百分點，連升2年，並創自2011年後的11年新高。

其他報道

全‧城滙本月暫錄3成交 2房5年帳賺逾三成

施永青2500萬再售新港中心 一個月套現4375萬

鴨脷洲凱玥下周一起 首推4伙招標

地建會：感謝中央重啓兩地正常通關

赤柱環角道豪宅地收至少4標書 長實新地參戰

黃埔花園本月暫錄7成交 3房15年帳賺逾倍