特區政府公布，周日起(1月8日)起恢復與內地免檢疫通關；美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，料通關刺激「北水南湧」，資金加快流向樓市，相信會有愈來愈多投資客及用家趕入市，趁樓價未大幅回升前「搶筍盤」，停頓逾3年的「內外循環」同時啟動，住宅物業交投提早爆發「大陽春」，預測全年樓價升幅介乎10%至15%之間；同時，美聯表示會「轉守為攻」，將特選近400人的「通關專員」團隊，由熟悉普通話甚至各地方言文化的工作人員、加上中港網站及各區通關專門店，為有意置業的內地客提供服務。
綜合美聯資料，全港35個大型屋苑過去一周(2022年12月26日至2023年1月1日)，合共錄得109宗成交，為自去年4月中旬後，首度重上100宗以上水平，按周升約31.3%，連升2星期，並創逾8個月新高；隨首階段通關細節落實，可促進兩地交流，為本港帶來久違的「北水」，住宅物業成交有望進一步反彈。布續指，隨樓市轉旺，美聯在人手優化計劃暫告一段落，計劃招聘200人，當中佔約50名為「通關專員」隊伍；惟舖位方面，租金不合理或資源重疊分行仍然會繼續進行重整，而在具戰略價值據點則仍會保留及整固。
另美聯集團執行董事兼中國部行政總裁張錦成表示，內地買家對港樓興趣一直濃厚；根據美聯數據綜合土地註冊處資料，去年首10個月，內地買家(以姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家於香港樓市一手私宅註冊量，比率錄約10.6%，較2021全年約13.2%有所回落，主因是去年內地買家、新香港人心儀區域(如啟德、黃竹坑站、南昌站、將軍澳等)的全新盤減少所致，部分內地買家轉戰二手市場。
另去年首10個月內地買家(以姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家，於香港樓市二手住宅註冊量比率約8.2%，較2021年全年約7.2%增加1個百分點，連升2年，並創自2011年後的11年新高。
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