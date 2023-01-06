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CCL連升兩周屬7個月來首見 樓市漸尋底

受惠美國放緩加息步伐等因素，本港樓市氣氛稍回暖；實際反映12月15日美國加息半厘當周、即2022年12月12日至18日市況，中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL報157.22點，按周升0.29%，CCL已是連升2周，是2022年5月初以來首見，累升0.54%；近4周計，CCL三升一跌累跌0.29%，並較CCL歷史高位191.34點累跌17.83%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL六大指數齊升2周，樓價有尋底跡象，受惠於美國放緩加息步伐、港府防疫限制取消、與內地通關在即等，本港樓市氣氛明顯好轉、成交量上升，顯示有市民搶先入市，展望新春後CCL尋底成功，樓價短期內有望回穩。至於1月5日特區政府宣布落實與內地通關第一階段，於1月8日起實施，對本地樓價的影響，將於2月上旬CCL開始反映。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報157.12點，按周升0.52%，連升2周共0.83%；CCL(中小型單位)報155.38點，按周升0.41%，連升2周共0.66%，CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣繼續處於2017年4月水平。

另CCL(大型單位)報166.20點，按周跌0.28%，處於2018年2月水平。

四大分區方面，九龍CCL Mass報152.30點，按周升1.01%，連升2周共1.64%；新界東CCL Mass報171.43點，按周升0.84%，連升2周共2.14%；港島CCL Mass報156.57點，按周升0.43%，連升2周共0.62%；新界西CCL Mass報144.96點，按周跌0.32%，連跌3周共1.14%。

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