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即時地產新聞

去年全年逾2.6萬伙預售申請 創20年最多

受新冠疫情、加息，以至俄烏戰爭等因素影響，雖然2022年本港樓市出現下調，但發展商未有減慢申請預售樓花的步伐。綜合地政總署資料，署方2022年全年收到的預售樓花同意書新申請，涉及26,370個單位，較2021年全年的20787伙多出約27%，並創2002年後、近20年最多的紀錄。

另外，地政總署於2022年12月，收到6份預售樓花新申請，涉及1513個單位，按月減少1406伙或48%；當中市場矚目項目包括鷹君（0041）、港鐵何文田站第2A、2B期，前者提供418個單位，預計2024年12月落成，樓花期約24個月，後者則設有572伙，預計2025年1月落成，樓花期約25個月；即兩期合共涉990伙單位。

老牌發展商華懋，亦有兩個項目新申請預售，包括與市建局合作的長沙灣東京街項目，樓盤提供198伙，預計2025年6月落成，樓花期約30個月；同系西貢蠔涌項目則提供40伙，預計落成時間為2024年9月，樓花期21個月。

與此同時，雅居樂（3383）陳氏家族持有的大嶼山長沙嶼南道項目，上月亦新申請預售，項目設25伙，預計2024年12月落成，樓花期約24個月；市建局土瓜灣崇志街及鶴園街「首置項目」煥然懿居2期，則設有260伙，料2026年8月落成，樓花期長達44個月。

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