受新冠疫情、加息，以至俄烏戰爭等因素影響，雖然2022年本港樓市出現下調，但發展商未有減慢申請預售樓花的步伐。綜合地政總署資料，署方2022年全年收到的預售樓花同意書新申請，涉及26,370個單位，較2021年全年的20787伙多出約27%，並創2002年後、近20年最多的紀錄。