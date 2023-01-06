競委會指出，留意到有傳媒報道，近日4間地產代理商，即中原地產、香港置業、美聯物業及利嘉閣地產，各自於相若時間發出內部通告，指示其代理從2023年1月1日起，須在一手物業交易收取最少百分之二的實收佣金 ，競委會認為，有效競爭是令消費者受惠的關鍵，因此一直關注任何旨在降低競爭水平的企業行為，尤其是涉及地產市場等影響眾多香港市民的行業。

競委會續指，過去2年間，房地產及物業管理，亦是競委會接獲投訴最多的三個行業之一。有見及此，競委會現正了解事件，包括聯繫有關各方並採取所有必需的行動，以評估有關行為會否引起《競爭條例》（《條例》）下的競爭問題。

根據《條例》「第一行為守則」，市場參與者之間不得訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭的安排；不過，競委會表明，現階段不應假設今聲明提及的事宜，已違反《條例》，並敦促所有企業遵守《條例》，不要從事反競爭行為。

另競委會呼籲，任何人士如可就有關事宜或行為提供資料，可與競委會聯絡；而認為本人可能已從事或牽涉入反競爭行為的人士，應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。

日前有傳媒報道指，本港4大地產代理行包括中原、美聯、利嘉閣及香港置業，近日發出有關一手新盤佣金事宜的內部通告，表示「由2023年1月1日起，所有一手新盤成交（包括貨尾盤）公司的實收佣金（即扣除所有開支）必須最少2%或以上，否則需簽批至董事」。

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