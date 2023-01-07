他透露，物業不是作自用，而是租回予呂女士 （即呂麗君），而他不會代呂女士交代怎樣處理出售物業後取得的資金。

對於有傳聞指呂氏因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，大劉表示不願置評，只能說已完成了一些純商業交易。

回應中又指，若沒有人協助渡過爆倉的難關，負債人或會被銀行追收貸款，若未能清還債務，其名下物業或會淪為銀主盤，後果不堪切想。

大劉指，回看當時最重要、最小心及最有備無患的決定之一，就是要求呂女士以信托形式代子女持有於東半山壽臣山及中半山雅賓利物業的業權，從而保障子女的利益。此方法可防止呂氏將該等物業抵押予銀行，撇除日後物業被人追收貸款，甚至成為銀主盤的風險，又可避免物業被偷偷賣出。

他強調，出發點只為子女著想，盡可能避免可預見的惡劣情況，因實在不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業，或有機會被人輸掉本是子女的身家財產。