新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，商場與多個策略性夥伴緊密合作，包括內地流行網絡媒體、銀行、社交網絡、旅遊平台以及酒店、同系集團國內商場等等以吸納更多旅客蒞臨商場消費購物，冀能進一步刺激人流生意，吸引及開拓不同客源。

與此同時，新地旗下六大鐵路沿線商場包括新城市廣場、元朗YOHO MALL形點、旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場、荃灣廣場、大埔新達廣場等，跟廣州天環Parc Central，聯手推出跨地域的循環消費優惠。

新地代理租務部總經理周淑雯稱，兩地通關加上農曆新年在即，相信將刺激港人北上遊玩、及內地旅客來港消費的意欲，客人無論在本港或內地商場消費，都可享新地同系商場之消費回贈優惠，將有助提升商場的整體人流及生意額增幅。