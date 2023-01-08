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通關效應 新地商場推購物禮包及獎賞回贈優惠

本港及內地今日恢復大規模通關，新地（0016）旗下田沙田地標式新城市廣場，準備逾5萬份1000元購物券大禮包迎接旅客，凡出示旅客證件即可免費獲得；同時，商場亦準備了受旅客歡迎的海洋公園入場券、旅客八達通、新地禮品卡等獎賞回贈予旅客購物消費後換領，又夥拍Estee Lauder Group、Loreal Group 及Dior等國際美妝品牌，提供王牌產品套裝優惠。同時，商場亦推出100%購物回贈，旅客於美妝商店消費滿5000元，即賞5000元美妝購物禮券，以推動二次消費。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，商場與多個策略性夥伴緊密合作，包括內地流行網絡媒體、銀行、社交網絡、旅遊平台以及酒店、同系集團國內商場等等以吸納更多旅客蒞臨商場消費購物，冀能進一步刺激人流生意，吸引及開拓不同客源。

與此同時，新地旗下六大鐵路沿線商場包括新城市廣場、元朗YOHO MALL形點、旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場、荃灣廣場、大埔新達廣場等，跟廣州天環Parc Central，聯手推出跨地域的循環消費優惠。

新地代理租務部總經理周淑雯稱，兩地通關加上農曆新年在即，相信將刺激港人北上遊玩、及內地旅客來港消費的意欲，客人無論在本港或內地商場消費，都可享新地同系商場之消費回贈優惠，將有助提升商場的整體人流及生意額增幅。

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