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乘通關效應東風 新地15商場人流料升兩成

本港和內地恢復大規模通關，料對旅遊、零售業帶來正面剌激；新地（0016）表示，集團旗下15個主要商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心和上水新都廣場等，已為通關作好準備，除場內加強清潔及人流管理外，受內地客歡迎的租戶如藥妝、金行、名錶店、運動服飾等，亦增加存貨量至少20%至30%，預期通關初期，將刺激人流按年上升15%至20%。 

新地執行董事馮秀炎表示，旗下15個商場，當中受內地客歡迎的商戶如藥妝、保健品、金行名錶、及運動服飾等商戶，已預早增加貨量至少20%至30%。

另外，apm的新租戶Rolex & Tudor已提早開業，金行周生生亦剛完成店舖擴展計劃。她預期，內地客在金行名錶消費，單價可以逾萬元起；另外，估計藥妝及運動類租戶在1月通關、兼過年節慶因素帶動下，生意按年升3成。

此外，新地15個大型商場聯手推出逾1000萬消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台新增旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，包括美容護膚品禮品回贈、影音產品購物券及低至半價折扣優惠等。另推出「訪港禮遇」，向入境旅客派發百萬元電子購物優惠券，送10萬份歡迎禮品包，內有100元電子美食優惠券、消毒搓手液及購物袋。

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