新地執行董事馮秀炎表示，旗下15個商場，當中受內地客歡迎的商戶如藥妝、保健品、金行名錶、及運動服飾等商戶，已預早增加貨量至少20%至30%。

另外，apm的新租戶Rolex & Tudor已提早開業，金行周生生亦剛完成店舖擴展計劃。她預期，內地客在金行名錶消費，單價可以逾萬元起；另外，估計藥妝及運動類租戶在1月通關、兼過年節慶因素帶動下，生意按年升3成。

此外，新地15個大型商場聯手推出逾1000萬消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台新增旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，包括美容護膚品禮品回贈、影音產品購物券及低至半價折扣優惠等。另推出「訪港禮遇」，向入境旅客派發百萬元電子購物優惠券，送10萬份歡迎禮品包，內有100元電子美食優惠券、消毒搓手液及購物袋。