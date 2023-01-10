仲量聯行最新發表的《香港住宅銷售市場綜述》指，一手住宅供應累積約有7.9萬伙，按現時銷售進度推算，發展商需時逾5年，才可以售出全數單位；報告指，由於住宅交易低迷，2022年9月已落成、但未售出私宅單位，數量激增至14,700伙，比過去三年平均每年10,800伙高出36%，而到2022年底，住宅市場更趨淡靜，該數字預計於2022年12月超過16,000伙。
此外，截至去年11月底，待批預售樓花單位數量達20,579伙，按年增加29%；同時，於2022年獲批預售樓花同意書的20,554伙中，有約1萬伙尚未售出，按過去3年，每年平均14,568伙一手住宅銷售宗數計算，市場可能需要逾5年來消化目前已落成和建築中的未售出單位。
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，大部分發展商於去年第四季度推遲一手項目開盤，已開盤項目銷售亦表現疲軟，相信農曆新年後推出的新盤數量將激增，市場將需要較長時間消化供應，貨尾量上升將加劇競爭，發展商難免要增加折讓幅度以促銷單位。
另該行研究部執行董事黃志輝指，大多數潛在買家仍抱觀望態度，雖然內地與香港全面通關後，人才流入會帶來住屋新需求；但黃志輝認為，短期而言，南向資金流動可能會持續受管控，並預期中小型住宅樓價今年將下跌約10%。