隨著內地和香港通關後，市況逐步復常，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平預料，即使全球經濟前景不明朗、及加息陰霾影響下，內地與香港逐步恢復免隔離通關，為香港營商環境打下一枝強心針，市場情緒於2023年將顯著改善，寫字樓及零售租賃勢頭，將於今年內上升。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，2022年寫字樓市場的新租賃量減少，空置率創歷史新高，即使市場氣氛低迷，但留意到通關所帶動的潛在需求，特別是中資企業的需求回升，將支持2023年的租賃活動。

馮續指，由於全球經濟不穩及高融資成本，跨國公司將繼續對擴張計劃的成本開支，保持審慎的態度；然而，企業成本控制政策及不斷上升的空置數字，將造成租金下行壓力，料此情況將持續，預計租金將進一步下降最多5%。

另外，世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強指，由於本港長期採取社交距離措施， 2022年大部分時間本地零售市場情緒持續低迷，但在第四季度放寬旅遊及疫情相關限制下，市場情緒明顯升溫。隨著中國內地旅客的逐漸回歸，預計市場情緒將在2023年增強，有望支持零售業的租賃需求和租金增長，尤其是以遊客為主導的零售商，故預計街舖租金今年將增長5%至10%。

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