文章日期：2023年1月10日 17:25
香港及內地通關，各大發展商部署今年出多個新盤項目。本地龍頭發展商之一新地（0016），今年將部署推出6個項目，料繼續「月月有樓賣」；新地副董事總經理雷霆表示，香港及內地全面通關，代表全面復常、經濟全面復蘇；新地今年會6個項目，屯門兆康NOVO LAND 2期 將於農曆年後率先推出，大埔白石角UNIVERSITY HILL、天水圍天榮站第1期將緊接登場，而下半年則推出元朗The YOHO Hub 第C期、及兩個位處啟徳的項目，包括跑道區承豐道26號、及啟德站協調道項目。
另外，嘉華（0173）預計今年內推出5個項目；嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，今年樓市屬「休養期」，推盤將先求量，定價方面會盡量貼市。他表示，今年將推出多個合作項目，包括兩個位處啟德跑道區的項目、錦上路站柏瓏III、將軍澳日出康城凱柏峰III、及日出康城13期，共涉逾8000伙。
保利置業（0119）（香港）銷售及市務部總監朱美儀指，集團旗下啟德跑道區澐璟及屯門臻譽，本周查詢及睇樓量按周上升三成，證明通關有利樓市。
因應兩地通關，美聯於啟德設「通關置業專門店」，近3年一手市場累錄706組內地買家入市啟德，冠絕全港各區，故率先在啟德設通關專門店，助內地客內市。