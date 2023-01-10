moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

新地今年擬推6盤 啟德協調道下半年登場

香港及內地通關，各大發展商部署今年出多個新盤項目。本地龍頭發展商之一新地（0016），今年將部署推出6個項目，料繼續「月月有樓賣」；新地副董事總經理雷霆表示，香港及內地全面通關，代表全面復常、經濟全面復蘇；新地今年會6個項目，屯門兆康NOVO LAND 2期 將於農曆年後率先推出，大埔白石角UNIVERSITY HILL、天水圍天榮站第1期將緊接登場，而下半年則推出元朗The YOHO Hub 第C期、及兩個位處啟徳的項目，包括跑道區承豐道26號、及啟德站協調道項目。

另外，嘉華（0173）預計今年內推出5個項目；嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，今年樓市屬「休養期」，推盤將先求量，定價方面會盡量貼市。他表示，今年將推出多個合作項目，包括兩個位處啟德跑道區的項目、錦上路站柏瓏III、將軍澳日出康城凱柏峰III、及日出康城13期，共涉逾8000伙。

保利置業（0119）（香港）銷售及市務部總監朱美儀指，集團旗下啟德跑道區澐璟及屯門臻譽，本周查詢及睇樓量按周上升三成，證明通關有利樓市。

因應兩地通關，美聯於啟德設「通關置業專門店」，近3年一手市場累錄706組內地買家入市啟德，冠絕全港各區，故率先在啟德設通關專門店，助內地客內市。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款