香港及內地通關，各大發展商部署今年出多個新盤項目。本地龍頭發展商之一新地（0016），今年將部署推出6個項目，料繼續「月月有樓賣」；新地副董事總經理雷霆表示，香港及內地全面通關，代表全面復常、經濟全面復蘇；新地今年會6個項目，屯門兆康NOVO LAND 2期 將於農曆年後率先推出，大埔白石角UNIVERSITY HILL、天水圍天榮站第1期將緊接登場，而下半年則推出元朗The YOHO Hub 第C期、及兩個位處啟徳的項目，包括跑道區承豐道26號、及啟德站協調道項目。