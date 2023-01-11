該行指，去年寫字樓租賃市場利淡，加上多於400萬方呎全新甲級寫字樓樓面落成，令空置率增加至14.7%，整體寫字樓租金按年下調4.5%，而今年市場上將會有超過320萬方呎實用面積的新寫字樓樓面落成。高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，內地通關將扭轉寫字樓物業市場的局面，預計會有更多睇樓及租賃查詢，將有助支撐寫字樓租金，預期整體甲級寫字樓租金輕微按年增加3%，其中核心商業區受惠最大，與去年底按年下調2.3%比較，今年將會按年增長5%。

預期住宅樓價今年續跌

另高力香港商舖服務主管吳凱寧指，內地與香港通關後，預期下半年開始商舖市場應該會有更顯著的復蘇，預計全年租金升幅可達8%。另今年將有約390萬方呎新商場落成，創下過去20年來最大樓面面積落成的一年，預計購物中心業主將會加強會員計劃、宣傳推廣及節日限定的活動吸引人流，打造全新的商戶組合將帶動及支持整體零售表現。

住宅方面，該行指，去年住宅交易總額按年下跌39.4%至45,050宗，為土地註冊處自1997年有記錄以來的最低水平，高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜指出，隨著經濟復蘇，股市表現、家庭收入增加及投資信心回復等利好樓價的因素，有望令住宅市場重回復蘇軌道，但預計進一步的加息將持續拖累樓價，預期今年將進一步按年下調5至10%。

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