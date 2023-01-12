文章日期：2023年1月12日 19:06
再有買家斥逾億元入市新盤豪宅，華潤置地(海外)及保利（0119）合作發展、樓花期約23個月的啟德跑道區澐璟，今日售出1座23樓A室，實用面積2088方呎，以1.05572億元連兩個車位成交，實呎50,561元，成交價及呎價再創項目及啟德跑道區新高。
澐璟自去年底開售至今累售30伙，套現逾15.3億元。
其他報道
維港滙連沽8伙3房涉逾1.6億 代理指同組客購入
ST. GEORGE'S MANSIONS 本月沽6伙 套現近6億
堪富利士道11號全幢放售 意向價4.6億
元朗安寧大廈2房200萬沽 業主8年料蝕10萬
Grand YOHO第2期今賣10伙 暫沽出五成
新地西九商業地王項目設中央辦公室 高度數碼化工作環境
港置：通關帶動樓市價量齊升 夥經絡推通關置業優惠
新盤本月成交逾190宗 朗濤4房4298萬沽呎售2.6萬
新元中今年開齋 2房568萬沽呎售1.2萬
信和助基層家庭添新衣、辦年貨迎新歲 逾萬名人士受惠
apm新春推廣費850萬按年升1成 料生意升30％
啟德海灣1主打兩房戶 農曆年後推
昇悅居本月5成交平上月 2房反價後售810萬
柏傲莊III增4宗取消交易 累計414宗涉逾64億