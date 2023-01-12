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即時地產新聞

澐璟4房戶逾億沽 實呎5.05萬雙破頂

再有買家斥逾億元入市新盤豪宅，華潤置地(海外)及保利（0119）合作發展、樓花期約23個月的啟德跑道區澐璟，今日售出1座23樓A室，實用面積2088方呎，以1.05572億元連兩個車位成交，實呎50,561元，成交價及呎價再創項目及啟德跑道區新高。

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