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恒地古洞項目開放式戶僅佔12%　整體減7%單位至924伙

發展商過去因按揭限制而一窩蜂興建納米單位，隨著按揭成數放寬，發展商因而調整新發展項目的發展方案。恒地（0012）旗下上水古洞項目，去年5月曾向城規會申請興建994伙，當中約八成單位實用面積低於300方呎的「納米單位」，有關方案早前撤回，近期提交新發展方案，擬建924伙，較前減少70伙或7%，其中開放式單位的比例，由原先39%減至12%，同時增設3房戶應合市場需求。

據城規會文件顯示，上述地點位於上水市地段第263號，地盤面積約5.65萬方呎，恒地以6.5倍，計劃興建兩幢不多於33層高住宅大廈，興建924伙平均面積336方呎的單位，總樓面約36.7萬方呎。翻查資料，恒地去年5月已向城規會提交改劃申請，當時同樣申請以6.5倍作發展，擬建994伙，標準樓層單位實用面積由201方呎起，當中39%為開放式戶。

據最新提交方案，是次單位實用面積由189至530方呎，由開放式戶至3房均備有，其中開放式戶減至12%。資料顯示，上述地皮位於粉嶺古洞北、鄰近古洞石仔嶺花園，恒地2018年完成項目12.35億元補地價，以較早前獲批的可建樓面約33.9萬方呎計，每方呎樓面補價3,643元。

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