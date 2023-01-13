具體反映上月第3周市況的中原城市領先指數CCL，最新報158.23點，按周升0.64%，為14周以來按周大升幅，並連升3周共1.19%，屬去年1月後、即近一年首見。值得留意，有關數據尚未反映通關對樓市的影響。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，數據確認樓價已經見底回穩，CCL擺脫3周前156.37點低位，展望新春後重上160點水平。