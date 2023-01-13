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CCL連升3周一年來首見 按周升0.64% 14周最勁

具體反映上月第3周市況的中原城市領先指數CCL，最新報158.23點，按周升0.64%，為14周以來按周大升幅，並連升3周共1.19%，屬去年1月後、即近一年首見。值得留意，有關數據尚未反映通關對樓市的影響。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，數據確認樓價已經見底回穩，CCL擺脫3周前156.37點低位，展望新春後重上160點水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.34點，按周升0.78%，連升3周共1.61%；CCL(中小型單位)報156.58點，按周升0.77%，連升3周共1.44%。豪宅方面，CCL(大型單位)報166.37點，按周升0.1%，近3周計累升0.15%。

四區方面，港九市區樓價領升，齊升3周。港島CCL Mass報158.95點，按周升1.52%，連升3周共2.15%；九龍CCL Mass報153.54點，按周升0.81%。新界區錄一升一跌，新界西CCL Mass報146.37點，按周升0.97%，終止3周連跌；至於新界東CCL Mass則報170.43點，按周跌0.58%，連升2周後回軟。

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