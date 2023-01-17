翻查資料，上述地皮原由佳兆業（1638）持有，發展商2021年6月獲屋宇署獲准建6幢22至24層高的住宅大廈、2幢6至7層物業，其中一座7層高獨立大宅（Single family building），物業實用樓面面積達19,370方呎，若連同廚房、廁所等，估計發展商賣樓時計算的實用面積，料將逾2萬方呎，料為九龍、甚至全港面積最大屋苑式住宅單位，有關獨立大宅已不在新獲批的方案中。

事實上，項目過去數年曾轉手，單位圖則亦一改再改，項目最初於2020年5月獲批建4幢24層高高座分層住宅、3幢6層高低座分層住宅。至2021年6月，再獲批建6幢22至24層高分層住宅，以及2幢6至7層物業，總樓面同約57.5萬方呎，項目當時由佳兆業持有。

另恒地（0012）西半山羅便臣道94至100號，獲建1幢20層住宅大樓，另設兩層低層地下樓層，總樓面約6.07萬方呎。

而透過併購發展、武夷集團旗下黃大仙鳴鳳街18至24號舊樓項目，獲准興建1幢18層高的商住樓宇，可建總樓面約2.9萬方呎。