moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

新世界遠展啟德項目 修改圖則建4幢住宅涉57.4萬呎

屋宇署去年11月批出13份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、2項商業發展、1項工廠及工業發展，以及2項社區服務發展。至於一眾批則項目中，以新世界（0017）及遠展（0035）合作發展、向東九龍內海的啟德跑道區第4B區4號住宅項目，規劃最大，獲准建4幢24至26層高住宅大廈、另設1幢6層高的低座住宅，涉約57.47萬方呎。

翻查資料，上述地皮原由佳兆業（1638）持有，發展商2021年6月獲屋宇署獲准建6幢22至24層高的住宅大廈、2幢6至7層物業，其中一座7層高獨立大宅（Single family building），物業實用樓面面積達19,370方呎，若連同廚房、廁所等，估計發展商賣樓時計算的實用面積，料將逾2萬方呎，料為九龍、甚至全港面積最大屋苑式住宅單位，有關獨立大宅已不在新獲批的方案中。

事實上，項目過去數年曾轉手，單位圖則亦一改再改，項目最初於2020年5月獲批建4幢24層高高座分層住宅、3幢6層高低座分層住宅。至2021年6月，再獲批建6幢22至24層高分層住宅，以及2幢6至7層物業，總樓面同約57.5萬方呎，項目當時由佳兆業持有。

另恒地（0012）西半山羅便臣道94至100號，獲建1幢20層住宅大樓，另設兩層低層地下樓層，總樓面約6.07萬方呎。

而透過併購發展、武夷集團旗下黃大仙鳴鳳街18至24號舊樓項目，獲准興建1幢18層高的商住樓宇，可建總樓面約2.9萬方呎。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款