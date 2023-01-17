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美聯布少明：逾5000萬豪宅料價量齊升

受疫情影響，本港過去3年5000萬元以上豪宅成交大減。美聯物業最新數據指，去年全年逾5000萬元一手住宅銷售只有116宗，按年跌約60%，屬2013年一手銷售條例生效後的新低，二手註冊量亦只有212宗，按年跌約42%，為5年新低。另外，2020年至2022年(截至11月份)近3年，逾5,000萬元物業註冊量中，內地買家(以姓名拼音辨別)合共錄約350宗入市個案，比2017至2019年3年間的452宗跌22.6%。

美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，樓市有復甦跡象，一月至今約半個月，豪宅市場已錄23宗逾5,000萬元的大額一手成交，較去年12月全月高出77%，創13個月新高，預期本港經濟逐步走向復常，今年一手豪宅可望回升2倍至350宗，二手豪宅則可升逾4成至300宗，價格預計全年升15%至20%。

布少明續指，上周流標的赤柱環角道豪宅地皮，是因地價標金未達到政府底價，反映政府不會大幅調低豪宅地皮的中標價，加上近3年豪宅地段僅售出3幅住宅官地，料新盤供應匱乏，並指綜合四大會計師行資料，本港今年新股集資額將達1,800億至2,300億港元，較去年增逾7成至1.2倍，估計可惠及本港金融市場及樓市交投。

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