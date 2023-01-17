美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，樓市有復甦跡象，一月至今約半個月，豪宅市場已錄23宗逾5,000萬元的大額一手成交，較去年12月全月高出77%，創13個月新高，預期本港經濟逐步走向復常，今年一手豪宅可望回升2倍至350宗，二手豪宅則可升逾4成至300宗，價格預計全年升15%至20%。

布少明續指，上周流標的赤柱環角道豪宅地皮，是因地價標金未達到政府底價，反映政府不會大幅調低豪宅地皮的中標價，加上近3年豪宅地段僅售出3幅住宅官地，料新盤供應匱乏，並指綜合四大會計師行資料，本港今年新股集資額將達1,800億至2,300億港元，較去年增逾7成至1.2倍，估計可惠及本港金融市場及樓市交投。

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