指今年投資者更趨謹慎

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，隨著與中國大陸通關及市場出現更合理的資產價值，投資者留意到香港市場特別具有吸引力，使香港自2020年以來首次進入前五名。該行又指，受持續加息及擔心經濟衰退影響，亞太地區投資者表現出自 2019 年以來最弱的淨購買意向，有鑒於本地加息政策步伐迅速，香港投資者表現出區內投資者中最弱的購買意向， 然而，近期的價格調整及交易量的回升預計將促進香港市場上投資活動的增加。

另世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷指，由於持續加息、股市下行及潛在的經濟衰退，投資者正採取謹慎的態度，正當香港慢慢穩健復蘇，預計今年下半年整體投資活動將加速，而工業、物流及零售物業為投資者的首選。據該行統計，超過60%的投資者預計2023年零售和甲級寫字樓將出現價格調整，儘管物流為最受歡迎的資產類別，但今年只有11%的投資者願意提出高於意向價的價格，而2022年的數字則為35%。

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