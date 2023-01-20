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和黃物流中心一層申改裝數據中心 涉71萬呎樓面

數據中心近年需求上升，由長實（1113）系持有的葵涌貨櫃碼頭南路18號和黃物流中心，最新向城規會申請，把其中一層改作數據中心之用，涉及樓面約71.68萬方呎，包括約8.13萬方呎為共用車輛出入斜道。

6樓現為分發中心

上述物業現有樓面約545.46萬方呎，申請人計劃把地點由「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」地帶改劃為「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭 （1）」地帶，計劃把6樓分發中心發展或擬議的數據中心。申請人指，數據中心是維持香港經濟持續發展的關鍵基建，而近年來數據中心的需求愈見增長。

整個物流中心涉545萬呎

和黃物流中心現時用作一幢多層多功能工業大廈，申請人表示，項目自1998年便被劃為「其他指定用途」 註明「貨櫃碼頭」地帶，當中的分銷中心使用需求在過去十年面臨的波動愈來愈大，為了充分善用現有建築物中的工業樓面空間，並為新數據中心的發展提供所需的樓面面積，今次申請建議在擬議的“「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭 1」地帶加入「資訊科技及電訊業」用途，以容許把相關樓面改裝為數據中心。此外，擬議方案涉及改動部分樓面間隔，包括改動天台的內部交通設施、在閣樓1層增加電單車車位及地面增建132kV變電站以支援 6 樓的擬議數據中心。擬議方案不會增加樓面面積及樓宇體積，而地面至閣樓2層的貨櫃裝卸站和其他位於1樓至5樓的分發中心完全不受影響。

 

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