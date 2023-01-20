moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

恒地秉承年終無休習慣 新春如常賣樓

兔年將至，節日氣氛濃厚，恒地（0012）秉承年終無休的習慣，於新春期間如常賣樓；恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，新春大年初一至初三，營業時間早上11時、至黃昏5時到晚上7時不等。韓補充，集團旗下鴨脷洲逸南已屆現樓，大部分單位已完成交樓程序，料最快新春假期後以現樓推售；逸南至今累售90伙。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款