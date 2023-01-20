文章日期：2023年1月20日 17:40
兔年將至，節日氣氛濃厚，恒地（0012）秉承年終無休的習慣，於新春期間如常賣樓；恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，新春大年初一至初三，營業時間早上11時、至黃昏5時到晚上7時不等。韓補充，集團旗下鴨脷洲逸南已屆現樓，大部分單位已完成交樓程序，料最快新春假期後以現樓推售；逸南至今累售90伙。
另外，堅道CAINE HILL剛取得入伙紙，將重新部署以現樓推售；CAINE HILL至今累售115伙。
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