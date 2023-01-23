美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，不難發現3房或以上大單位的新盤成交量已超越上月全月。按以間隔劃分，本月首17日新盤成交量中，3房或以上單位錄81宗成交，較上月全月71宗高出約14.1%；涉及金額約34.5億元，按月更高出約36.1%，成為推升月內新盤金額升幅顯著的動力。 至於成交最多的類別為1房單位，本月首17日錄126宗，佔逾四成，宗數比起上月全月105宗高出約兩成；反觀開放式單位於本月首17日錄32宗一手成交，未及上月全月34宗，仍低約5.9%；2房單位則錄55宗成交，亦同樣未及上月全月水平，少約6.8%。雖然如此，但因為此兩類間隔成交量均較上月總數差距不大，劉嘉輝預料，本月最終同樣可以超越上月全月水平。

成交額共涉逾47億 多上月全月兩成

事實上，上月下半月、即內地與本港尚未正式通關前，本港整體樓市已逐漸由低谷回升，其中反映上月下旬樓市表現的本月上半月整體物業(包括一、二手住宅、一手公營房屋、工商舖及車位)買賣登記宗數已見反彈。香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，本月截至16日止，整體物業買賣登記錄2,381宗，較上月同期2,045宗增加約16.4%；按目前推算，料本月全月整體物業買賣登記量將會錄約4,000宗，屆時將中止連續4個月下跌的走勢。

半月整體物業買賣登記按月升逾16%

王品弟又指，由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，本月整體物業買賣登記個案一般主要反映上月市況。 此外，王稱，一手私宅市場方面，本月至16日錄145宗物業買賣登記，較上月同期的146宗微跌約0.7%。一手公營房屋方面，本月至16日共錄160宗物業買賣登記，較上月同期的147宗增加約8.8%。二手住宅市場方面，王指，本月截至16日錄1,813宗物業買賣登記，較上月同期的1,468宗增加約23.5%。至於非住宅物業方面，本月至16日止共錄263宗物業買賣登記，較上月同期的284宗減少約7.4%。

美聯預留35萬作開單利是

另外，樓市回勇，即使新春長假在即，地產代理亦年中無休大做生意。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，隨著中港兩地通關，經濟復常，樓市表現明顯好轉，並且出現「大陽春」，該行住宅部為抓緊機遇，秉承新春期間全港各區指定分行「全年無休」的傳統之餘，今年指定分行數目更按年增加。布又指，為鼓勵旗下精英於新春期間努力不懈，今年特意提早於1月17日起至1月31日(大年初十)派發「金兔年開單利市」，而且1月22日至24日(初一至三)期間促成買賣，開單利市更達1,000元，多做多派，並先預留35萬元用作派發。

中原全線住宅分行初二啟市

另一龍頭代理行中原地產，該公司亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，2023年伊始，市場利好消息接踵而來，美國加息步伐放緩，加上內地與本港正式通關，各類經濟活動即時復常，樓市氣氛正面，開局良好，為鼓勵中原精英於農曆新年促成成交，中原地產每年均設開單利市獎勵，由即日起至1月29日，中原地產住宅部營業員，凡促成任何物業(不包括車位)買賣成交，可獲500元開單利市，已準備利市資金25萬元。為迎接新春旺市，中原地產住宅部份分行大年初一照常營業，全年無休服務客戶，全線住宅分行將於大年初二啟市。