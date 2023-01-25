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新地商場新春營業額升三成 料部份地區內地客比例可升至5成

受惠於香港與內地通關，加上農曆新年消費旺季，新地（0016）執行董事馮秀炎表示，旗下十五大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣WWWTC世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，推出特色賀年裝飾及創意科技互動遊戲，成功帶動銷情，人流較去年同期上升25%，而生意額則按年升約30%。 

馮氏指，受惠於通關及跨境巴士已重投服務，商場接待了不少來自廣東省的旅客，主要為年輕家庭及年輕情侶，趁春節假期到訪商場遊覽購物消遣，順道探望親友，重點選購新潮賀年糕點、新款智能手機及添置新衣皮鞋過新年，有旅客一次過選購30多盒賀年食品禮盒送禮自用，預計全面通關後，位於傳統旅遊區的商場如新太陽廣場旅客比例可達5成，而坐落於商業地段的apm商場旅客比例可達1成。

她總結，新春黃金檔期(1月19日至25日共7天) 新地十五大商場人流較去年升25%，生意額較去年升約30%，當中以潮流電子、金飾名錶、餐飲及藥妝生意表現理想。受惠於逐步復常通關的好消息， 加上農曆新年帶動節日氣氛，許多公司、團體等復辦春茗宴飲活動，另不少市民出外與家人及親友團拜，及於年初二外出享用開年飯，盆菜及特色賀年美食禮盒大賣，當中又以12人用大盆菜銷量佳，不少家庭更訂2盆或以上，刺激食肆生意升幅超過3成，有中式餐廳表示銷情已回復疫前水平。

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