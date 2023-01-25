另外，與信置、中海外合作的港鐵錦上路站柏瓏III（約680伙）；以及與信置、招商局置地合作的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III（約644伙）亦於年內登場，涉及單位數目逾8,000伙。

他續指，啟德海灣1 有機會成集團兔年首個開售的大型新盤，提供1,017伙，項目主打2房單位，將密切留意市況而作部署。

溫偉明續稱，踏入2023年市場有多項利好消息，包括內地與香港大規模通關、新增「高端人才通行證計劃」亦受歡迎，日前特首李家超透露今年內可望取消所有防疫措施等，經濟活動全面復常，買家對未來樓市信心逐步回復，一手成交量亦明顯有改善，農曆大年初一至初三已錄得約12宗一手成交，而本月首23日一手市場已錄得約396宗成交，已超越2022年12月全月的273宗水平，料1月份全月一手有機會錄得約500宗成交，較12月份近倍數上升，相信一眾發展商亦會於農曆新年後積極推盤。

他預期，上半年將採先量後價的策略，樓市將逐漸整固，而在整體經濟逐步恢復下，下半年樓價有機會從谷底反彈。