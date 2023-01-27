差估署最新數據顯示，2022年12月份私宅售價指數報332.5點，較11月339.4點再跌2.03%，連跌7個月，跌幅已收窄至近5個月最少，相比2021年9月歷史高位398.1點，則累跌16.48%。

陳海潮指，12月份差估署樓價指數跌至2017年5月以來的68個月(即逾5年半)新低，而全年累跌15.59%，除終止過去連續13年(2009至2021年)升浪外，更是自1999年起24年以來的最大按年跌幅。

至於12月份樓價指數跌幅略收窄，主要反映11月及12月份內地開始放寬防疫檢疫限制，令通關初現曙光。繼後，本港和內地自今年1月8日起恢復通關，對市場即時產生良好效應，料下次公布的1月份樓價指數跌幅會進一步收窄至1%左右，而2月份料持平，3月份冀開始輕微反彈。

展望2023年樓價走勢，相信通關效應尚待發揮，海內外資金將陸續入市，加上引入高端人才計劃支持下，對樓市有顯著的支持作用。

此外，再大幅加息的壓力紓緩，而隨著通關帶動經濟復蘇，料樓價經過首季整固後，次季可望升3%至5%；下半年如無不可預計的利淡因素，樓價料再錄約5%至8%升幅，估計全年樓價終可升10%至12%。