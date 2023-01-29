而值得一提的是，上述其中一名鄭氏人士，所持有的鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES中層C單位，實用1353方呎，四房雙套間隔，2021年底已淪為銀主盤，叫價4000萬元放售，去年7月終以2960萬元售出，減價1040萬元或26%，較鄭氏2014年購入價3155萬元帳面貶值195萬元或6.2%，實呎21877元。

至於今次放售之舖位，危氏指，物業屬銀主地舖，現時交吉交易，舖位地理位置優越，位於通菜街大單邊，鄰近為旅遊、商場、戲院等消費熱點，隨著本港及內地逐步有序全面實施通關，加上取消檢疫令、限聚令等，防疫措施進一步放寬，預料商舖市場將逐步好轉，料上述物業投資者相當吸引。