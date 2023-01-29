上述One New Street Square於2016年落成，由全球四大會計事務所之一的德勤全棟承租，每年淨租金約1680萬英鎊、即約1.63億港元，目前回報即約4.8厘，租約期至2036年。物業是華懋繼去年9月以1.585億英鎊購入位於法靈頓（Farrington）的 Kaleidoscope 辦公大樓，是次交易為集團於4個月內購入的第二幢頂尖倫敦商廈，兩項物業相距少於1公里。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，很高興成功收購One New Street Square的業權，該物業位處倫敦中部核心區域，具有一流的建築規格，並可帶來可觀回報，是次收購為集團擴展業務的重要一步，打算持有此物業作長期投資。他補充，香港仍會是集團的基地及核心市場，同時正計劃逐步增加在其他主要國際級城市的投資，以達致業務多元化和帶來具靭性的長遠收益。