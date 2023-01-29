春節各大商場丁財兩旺，嘉里（0683）九龍灣MegaBox今年新春期內首創「新春招福祭」大型賀年裝置，由即日至2月19日，於L5中庭設置7大打卡位。MegaBox高級總監吳鎧廷表示，商場加碼於年初一至初四推出「新春開運泊車玩樂多重賞」，顧客只要出示任何有紅色的物件，毋需消費，即享3小時免費泊車；憑即日嘉禾MegaBox戲票票尾 2 張，再享額外 3 小時免費泊車，另外，Mega Ice 及全港最大室內war game場Red Zone於同期推出門券買一送一優惠，成功吸引大量自駕客人到訪，商場消費及娛樂，令新春期間較平日的人流及消費上升兩成。
吳又表示，近年九龍東一帶包括啟德發展迅速，MegaBox持續優化商戶組合及提升場內設施，於2022至2023年間，有共33間新店及限定店相繼進駐，包括5間食肆、4間家品、15間兒童商戶、2間時裝、2間娛樂及5間期間限定店，連同新引進之人氣食肆，MegaBox有超過40間食肆。MegaBox亦同步強化娛樂配套、擴闊顧客年齡層，新進駐的娛樂商戶有佔地超過3萬方呎，全港最大室內war game場Red Zone，以及7,000方呎兒童室內探索樂園Jungle Kidventure。