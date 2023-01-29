moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

Megabox新春人流生意升兩成

春節各大商場丁財兩旺，嘉里（0683）九龍灣MegaBox今年新春期內首創「新春招福祭」大型賀年裝置，由即日至2月19日，於L5中庭設置7大打卡位。MegaBox高級總監吳鎧廷表示，商場加碼於年初一至初四推出「新春開運泊車玩樂多重賞」，顧客只要出示任何有紅色的物件，毋需消費，即享3小時免費泊車；憑即日嘉禾MegaBox戲票票尾 2 張，再享額外 3 小時免費泊車，另外，Mega Ice 及全港最大室內war game場Red Zone於同期推出門券買一送一優惠，成功吸引大量自駕客人到訪，商場消費及娛樂，令新春期間較平日的人流及消費上升兩成。

3萬呎War Game場進駐

吳又表示，近年九龍東一帶包括啟德發展迅速，MegaBox持續優化商戶組合及提升場內設施，於2022至2023年間，有共33間新店及限定店相繼進駐，包括5間食肆、4間家品、15間兒童商戶、2間時裝、2間娛樂及5間期間限定店，連同新引進之人氣食肆，MegaBox有超過40間食肆。MegaBox亦同步強化娛樂配套、擴闊顧客年齡層，新進駐的娛樂商戶有佔地超過3萬方呎，全港最大室內war game場Red Zone，以及7,000方呎兒童室內探索樂園Jungle Kidventure。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款