項目對出即為大埔汀角路，並鄰近同由長實發展的嵐山，以及公營房屋富蝶邨。上述申請的意見書於上月截止，城規會共收到325份申請，當中逾90%的意見書反對有關改劃方案，提出反對意見包括大埔鄉事委員會、汀角路民生關注組等，指長實在提交申請前未有作出諮詢，新建的逾1700個私宅、加上擬建公營房屋及過渡性房屋，令鳳園一帶的人口急增，預計影響汀角路一帶交通及構成污染。另亦有意見認為，鳳園是蝴蝶保育區，具生態價值，不宜過度發展。

立法會議員李梓敬亦提交意見書，表示收到當區居民意見，指大部分當區居民認同政府增加房屋供應的目標，惟發展商未有與鳳園村組織溝通協商方案，擔心申請獲批後，將令鳳園村難以持續發展或承傳。同時，當區居民亦建議降低發展申請的地積比率，降低密度及增加通風走廊，免造成屏風效應。

區內居民籲降低地積比

此外，意見書中有10份或約3%是贊成有關改劃申請，因項目提供逾千伙住宅供應，有助解決房屋問題；另有逾10份或約3%的意見書持中立態度，指區內生活配套並未完善，城規會在審批時宜多加考慮。

翻查資料，長實早在2019年已就土地申請改劃住宅，而去年提交的方案，是擴大土地發展的範圍，由2019年約15萬方呎，申請多1倍至約32.2萬方呎，當中三分之一屬政府土地。長實擬以地積比率3.63倍發展，並劃分成兩個地盤（見圖），其中鳳園、芊色花園的地盤（區域A），將建6幢30層高分層住宅大廈，料提供1759伙，涉103.81萬方呎。另擬建兩幢會所、商業設施及公眾停車場，涉約8611方呎。區域A總樓面約105萬方呎，住宅伙數較2019年計劃興建的1462伙增加約20%。

較2019年方案大增四成樓面

另項目加入社福設施，長實在鄰近汀角路、位於大埔工業邨對面的地盤（區域B），擬興建社會福利綜合大樓，提供100個宿位的安老院舍，以及30個名額的日間護理單位，涉5.15萬方呎。整個項目總樓面約109.82萬方呎，較2019年的方案約77.91萬方呎，總樓面增加31.91萬方呎或41%。

明報記者