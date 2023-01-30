可持續發展已成為現代企業最重視一環；信和集團公布，旗下信置（0083）在第1屆年度Global 100排行榜中，獲評為全球100大可持續發展企業之一，亦是香港首間及唯一地產發展商，獲選入此項國際主要可持續發展指數。信和表示，2023 Global 100的排名，肯定了信置在環境、社會和治理（ESG）方面持續及穩健的表現。