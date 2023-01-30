moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

信置獲評為全球100大可持續發展企業之一

可持續發展已成為現代企業最重視一環；信和集團公布，旗下信置（0083）在第1屆年度Global 100排行榜中，獲評為全球100大可持續發展企業之一，亦是香港首間及唯一地產發展商，獲選入此項國際主要可持續發展指數。信和表示，2023 Global 100的排名，肯定了信置在環境、社會和治理（ESG）方面持續及穩健的表現。

信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，很榮幸能成為首間香港地產發展商入選Global 100 的可持續發展企業，標誌本地房地產行業在可持續發展方面的重要里程碑。今年的Global 100 經過全面評核6720家收入超過10億美元的公司後選出，涵蓋25項ESG績效指標，尤其著重推動減碳經濟、締造平等工作空間方面的表現。

 

其他報道

京東印尼子公司3月底停運

foodpanda今起增設「包裝費」涉及foodpanda mall及pandamart訂單

滬指升0.14% 兩市成交過萬億人幣

因交易量大減 高盛大摩等華爾街大行亞洲銀行家薪酬據報削半

戶戶送受節日氣氛帶動 企業版去年12月餐飲訂單按年增一倍 

飛利浦計劃到2025年全球裁員6000人

呷哺呷哺今年進軍台灣、馬來西亞

【有片：埋身擊】歐元英鎊無破位上升 聯儲局議息前不宜買入

筆克遠東全年純利升19% 每股派中期息6仙

恒指半日跌368點 恒科指挫近3% 科技股捱沽 阿里跌6% 煤氣逆市強

小股東自組聯盟 批TVB七大過失 促周五公開回應

滬深三大指數半日高開後升幅收窄 滬指升0.72%

華懋集團再收購倫敦商廈 3.5億鎊買One New Street Square

港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌6日

HK Express再取消多班由2月17日至3月2日往來日本的航班

君實生物新冠口服藥獲國家藥監局附條件批准上市

百度擬推出類似ChatGPT的AI聊天機械人 股價曾升逾半成

五礦資源：秘魯銅礦Las Bambas或2月起暫停生產

滬深三大指數大幅高開 人行淨投放990億人幣

恒指低開109點 科技股受壓 汽車股逆市漲

中國核武研究機構避開25年禁令 成功採購美國晶片

洪灝：預計恒指未來12個月可重上3萬點　

港股ADR跌84點 A股復市 春節期間餐飲、旅遊影業等消費火爆 留意相關股份

馬雲據報在港與正大集團資深董事長謝國民會面

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款