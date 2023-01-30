可持續發展已成為現代企業最重視一環；信和集團公布，旗下信置（0083）在第1屆年度Global 100排行榜中，獲評為全球100大可持續發展企業之一，亦是香港首間及唯一地產發展商，獲選入此項國際主要可持續發展指數。信和表示，2023 Global 100的排名，肯定了信置在環境、社會和治理（ESG）方面持續及穩健的表現。
信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，很榮幸能成為首間香港地產發展商入選Global 100 的可持續發展企業，標誌本地房地產行業在可持續發展方面的重要里程碑。今年的Global 100 經過全面評核6720家收入超過10億美元的公司後選出，涵蓋25項ESG績效指標，尤其著重推動減碳經濟、締造平等工作空間方面的表現。
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