地產代理監管局(下稱地監局)公布，去年共開立62宗有關境外物業的投訴，當中1宗涉及英國物業，其餘61宗均為大灣區個案，其中31宗涉及珠海「心海州」的大型發展項目，地監局主席蕭澤宇指，境外「爛尾樓」個案顯著上升，但香港不能干涉其他司法管轄區的物業買賣，針對以上情況，地監局未來會就境外物業買賣制定新的指引規範，並設立標語提醒消費者「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」，未來將致力提供劃一標準供本地地產從業員跟從，盡力減少境外物業買賣糾紛。
蕭又指出，去年受疫情影響物業成交量、地產代理資格考試及投訴個案比2021年少。去年監管局舉行17場資格考試，共9087人應考，第五波疫情影響下共取消4場資格考試，部分筆試有近10%空缺，反映資格考試足夠應付市場需要。
另外，地監局去年就本地開立273宗投訴個案，其中66宗投訴主要涉及「發出違規廣告」，不妥善地處理買賣合約（或臨時租約）則佔52宗，以及32宗就租金回報提供失實或具誤導性的資料等，已處理投訴個案243宗內有112宗成立，15宗則與一手住宅物業有關。
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