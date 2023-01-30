moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

地監局擬設代理海外物業指引

地產代理監管局(下稱地監局)公布，去年共開立62宗有關境外物業的投訴，當中1宗涉及英國物業，其餘61宗均為大灣區個案，其中31宗涉及珠海「心海州」的大型發展項目，地監局主席蕭澤宇指，境外「爛尾樓」個案顯著上升，但香港不能干涉其他司法管轄區的物業買賣，針對以上情況，地監局未來會就境外物業買賣制定新的指引規範，並設立標語提醒消費者「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」，未來將致力提供劃一標準供本地地產從業員跟從，盡力減少境外物業買賣糾紛。

蕭又指出，去年受疫情影響物業成交量、地產代理資格考試及投訴個案比2021年少。去年監管局舉行17場資格考試，共9087人應考，第五波疫情影響下共取消4場資格考試，部分筆試有近10%空缺，反映資格考試足夠應付市場需要。

另外，地監局去年就本地開立273宗投訴個案，其中66宗投訴主要涉及「發出違規廣告」，不妥善地處理買賣合約（或臨時租約）則佔52宗，以及32宗就租金回報提供失實或具誤導性的資料等，已處理投訴個案243宗內有112宗成立，15宗則與一手住宅物業有關。

 

 

其他報道

嘉兆臺今年開齋 3房1508萬沽實呎18571元

雨後部署3月開價 展銷廳設於觀塘

富豪衛振聲：今年推尚瓏 富豪·山峯兩盤214伙餘貨涉60億 

恒地一部今年推盤涉約4000伙 市值400億

第一城本月暫38成交升九成 3房18年帳賺兩倍

天匯4房1.4億登記易手 6年貶值近2000萬

長實大埔鳳園申建1759伙 九成反對 收325份意見書 大部分指影響交通環境

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款