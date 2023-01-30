蕭又指出，去年受疫情影響物業成交量、地產代理資格考試及投訴個案比2021年少。去年監管局舉行17場資格考試，共9087人應考，第五波疫情影響下共取消4場資格考試，部分筆試有近10%空缺，反映資格考試足夠應付市場需要。

另外，地監局去年就本地開立273宗投訴個案，其中66宗投訴主要涉及「發出違規廣告」，不妥善地處理買賣合約（或臨時租約）則佔52宗，以及32宗就租金回報提供失實或具誤導性的資料等，已處理投訴個案243宗內有112宗成立，15宗則與一手住宅物業有關。

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