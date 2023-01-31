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中原按揭王美鳳：去年第四季樓價下跌7% 令負資產數字上升

金管局公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在2022年第4季末，再升至12,164宗，較2022年第三季末533宗增加近22倍，屬2005年第一季後、18年以來的新高，涉金額亦由30.06億元，按季增加21倍至662.52億，創自2003年第四季後19年新高。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於去年樓價跌幅達15%，無可避免令較新承造的高成數按揭（尤其承造九成按揭的用家）列入負資產行列，而由於放寬按保，幫助用家上車亦令高成數按保佔按揭宗數比例升至約3成，故此在帳面上計算的負資產個案便明顯增加。

另2022年第4季負資產宗數較第3季大幅上升，原因是去年截至第3季樓價下跌約8至9%，平均未跌穿1成界線，然而於第4季樓價進一步下跌達7%，故此在數字上計算第4季負資產數字顯著上升。

她續指，樓價已止跌回穩並開始出現反彈跡象，今年首季新盤陸續推出將進一步鞏固買家信心，料樓價於今年首季將重拾升軌，預期未來負資產數字將掉頭回落。

王提醒，用家宜入市前先評估自身供款能力持續性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金，以提高按揭供款防守力，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。

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