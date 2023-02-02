文章日期：2023年2月2日 18:35
通關效應下，街市舖亦有價有市，其中觀塘區更誕下近億元舖王。資料顯示，觀塘輔仁街2至8號地下B及C舖，面積2,500方呎，連同入則2000呎閣樓，上月初以9600萬元易手，呎價約2.13萬元。據悉，商舖現由祥興食品批發租用，月租約25萬元，租期至2026年8月，即買家可享租金回報約3.1厘。
上述舖位鄰近區內指標屋苑凱滙，該舖原業主「小巴大王」馬亞木家族等透過富林財務有限公司，該公司2000年12月以930萬元購入，持貨22年，帳面獲利約8,670萬元離場，物業升值9倍。
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