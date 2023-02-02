通關效應下，街市舖亦有價有市，其中觀塘區更誕下近億元舖王。資料顯示，觀塘輔仁街2至8號地下B及C舖，面積2,500方呎，連同入則2000呎閣樓，上月初以9600萬元易手，呎價約2.13萬元。據悉，商舖現由祥興食品批發租用，月租約25萬元，租期至2026年8月，即買家可享租金回報約3.1厘。