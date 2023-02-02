資料顯示，項目去年11月招標，邀請19間發展商或財團入標，惟上月截標時，只接獲新地（0016）獨資入標，餘下獲邀請入標的18家發展商或財團如長實（1113）、恒地（0012）、會德豐等均沒入標。

據悉，上述項目籌備及規劃逾20年，屬罕有大型發展項目，市建局除要求發展商建議「前期費用」，以「一口價」形式價高者得外，還要求入標財團具合資格的建築經驗，同時亦對資產值有限制，入標者的資產淨值或市值不少於251億元。

此外，市建局因應市况而在項目標書試行「浮動規劃參數安排」，在總樓面保持不變的前提下，靈活調撥在指定範圍內商業樓面面積作辦公、酒店和其他商業用途，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面不超過216.59萬方呎。

綜合市場估計，項目在截標時，其估值約86.6億至130億元，預計每方呎樓面地價約4000至6000元，較去年9月招意向時，估值151.6億至259.9億元，即每方呎樓面地價約7000至1.2萬元，大減43%至50%。