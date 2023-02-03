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CCL樓價指數見兩個月高位 6周累升1.52%

樓市氣氛持續改善，今日公布、具體反映2023年1月9日至15日市況的中原城市領先指數CCL，最新報158.75點，創9周即約兩個月新高，按周升0.56%；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL見底(156.37點)後近6周計，累升1.52%，反映新春前有買家提早入市，二手成交活躍，樓價明顯轉勢，反覆向上。

黃續指，新春後樓市進入季節性旺市，加上美國放緩加息步伐，料樓價可穩步上升，現時CCL距離短期目標160點，僅相差1.25點或0.79%。

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，最新報159.13點，按周升0.63%；CCL(中小型單位)報157.58點，按周升0.71%。

上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊創10周新高。樓價見底後近6周計，CCL Mass累升2.12%，CCL(中小型單位)累升2.09%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報164.62點，按周卻跌0.13%；近6周計，CCL(大型單位)累跌0.90%。

此外， 四大分區樓價均齊升，港島CCL Mass報162.17點，創7周新高，按周升0.51%，連升6周共4.22%；九龍CCL Mass報153.40點，按周升1.19%，升幅7周以來最大。

新界方面，新界東CCL Mass報169.05點，按周升0.51%；新界西CCL Mass報147.38點，創9周新高，按周升0.07%，連升4周共1.67%。

 

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