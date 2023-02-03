樓市氣氛持續改善，今日公布、具體反映2023年1月9日至15日市況的中原城市領先指數CCL，最新報158.75點，創9周即約兩個月新高，按周升0.56%；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL見底(156.37點)後近6周計，累升1.52%，反映新春前有買家提早入市，二手成交活躍，樓價明顯轉勢，反覆向上。