以愛海頌今日最新上載的8ZZG價單為例，第2座35樓A室(實用面積736方呎3房戶)，價單定價由1884.9萬元(8ZZF價單、2022年11月25日上載)，大幅調減約35%至1230.8萬元；不過，長實現在僅提供2.5%直減折扣，即最新折實價為1200萬元，相對之前提供最高直減折扣27.5%的折實價1366.5萬元，實際減幅為12%。

郭續指，集團因應去年市況而調整愛海頌售價，而稍後有很多新盤競爭，希望盡快套現與合作夥伴再作安排，並把資金作其他投資用途。

長實高級營業經理梁焯鏗表示，愛海頌另有12伙以招標形式發售，22伙將在下周五（2月10日）推售。整個項目自2019年底出以來累售854伙、套現約85億元，