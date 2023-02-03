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愛海頌餘貨減價最高16% 折實呎價1.5萬起

本月將有多個全新樓盤準備出擊之際，個別發展商則減價促銷貨尾單位。長實（1113）與市建局合作、於2021年底開始入伙的深水埗愛海頌，減價逾一成推售貨尾單位。長實營業部首席經理郭子威表示，愛海頌尚餘22個餘貨待售，現正減價推售，其中10伙以價單出售，實用面積736至786方呎、屬3房戶，折實價介乎1,179萬至1,287.3萬元，折實呎價15,000至16,696元，當中折實售價、呎價最平為第3座10樓B室，實用面積786方呎，3房連套房間隔。與過去價單相比，今批單位折扣達10%至16%。

以愛海頌今日最新上載的8ZZG價單為例，第2座35樓A室(實用面積736方呎3房戶)，價單定價由1884.9萬元(8ZZF價單、2022年11月25日上載)，大幅調減約35%至1230.8萬元；不過，長實現在僅提供2.5%直減折扣，即最新折實價為1200萬元，相對之前提供最高直減折扣27.5%的折實價1366.5萬元，實際減幅為12%。

郭續指，集團因應去年市況而調整愛海頌售價，而稍後有很多新盤競爭，希望盡快套現與合作夥伴再作安排，並把資金作其他投資用途。

長實高級營業經理梁焯鏗表示，愛海頌另有12伙以招標形式發售，22伙將在下周五（2月10日）推售。整個項目自2019年底出以來累售854伙、套現約85億元，

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