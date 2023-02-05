「新年好賞買」由即日起至2月28日進行，上水廣場內逾60間商戶合共逾2萬件美容化妝、時尚飾品、運動用品、餐飲及食品將以優惠價錢發售，部份低至1折發售；「來港勁賞禮 Shop Easy」由2月6日至3月31日，入境旅客只需即場成為The Point 會員，並出示有效旅遊證件，可獲100元零售電子券，另客人即場消費滿指定金額，可獲價值分別約200元至850元的福袋。

「春日消費賞見面禮」於由即日起至6月30日，向旅客送出1萬份專屬禮遇，旅客可優先透過「優計劃」平台預留換領券，並到商場憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼單一消費滿800元，即可獲春日見面禮、上水廣場50元零售電子券，每日名額有限，先到先得。

至於「1折換購賞」 於2月11日(周六)及2月25日(周六)兩天進行，只要在上水廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可以激筍價換購指定電子產品。凡單一即日消費滿6萬元，即可以用1折換購指定型號iPhone 14、iPad Air、或Ogawa Mysofa按摩椅；凡單一即日消費滿港幣2萬元，可以用1折換購Marshall 藍牙耳機等。