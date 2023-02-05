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市建局擬為觀塘商業項目增住宅元素 改作混合模式

市建局觀塘市中心第4、5區巨無霸商業項目(總樓面面積逾216.5萬方呎)，早前因為只接獲新地（0016）一份標書，上周決定收回、即流標收場；市區重建局行政總監韋志成今日在網誌透露，市建局團隊希望為項目加入住宅元素，局方會以新規劃思維，因應市場對房屋、辦公室、酒店和零售等需求，將地標大樓的發展規劃，包括加入住宅元素，應對不斷變化的市場和社會環境，以配合九龍東核心商業區的未來發展，提升項目吸引力。

為衝破上述傳統「甲類」住宅項目的地積比率限制，市建局團隊認為應將第4、5發展區土地，由「商業用途」改變為「其他指定用途（混合發展）」的發展模式，並結合「一地多用」概念，在地盤獲准發展的地積比率為12倍及「浮動規劃參數」機制維持不變的基礎上，加入住宅發展元素，讓日後的中標發展商可更靈活調撥發展樓面，作住宅、辦公、酒店和零售等不同業務。

市建局研究紐約、倫敦和東京等高密度大城市所提倡的「垂直城市」（Vertical City）發展理念，由「二維」的橫向規劃，革新至「三維」的垂直規劃，將不同的土地用途，融合在一座高層綜合用途的地標建築物內。韋續指，市建局團隊已就「混合發展」規劃的概念，初步與相關政府部門交流，並得到正面回應；同時，市建局亦就此展開全面技術評估，特別是交通負荷的評估。

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